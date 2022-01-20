РИАМО - 20 янв. Свыше 70% выпускников института театрального искусства им. Кобзона трудоустраиваются по специальности или в смежной профессии, после Московского государственного института музыки им. Шнитке трудоустраиваются 90% выпускников, а после Высшей школы телевидения МГУ по специальности работают 50% выпускников, сообщили представители вузов.

В Московской городской думе в ходе заседания круглого стола фракции партии «Единая Россия» и постоянного депутатского объединения «Моя Москва» обсудили вопрос организации трудоустройства выпускников московских творческих вузов.

«Как правило, все трудоустройство у нас зависит от личных связей наших педагогов, которые очень сердечно относятся к своим студентам и помогают в трудоустройстве», - рассказал ректор института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона Дмитрий Томилин.

Он отметил, что, по данным мониторинга эффективности, более 70% выпускников трудоустроено по профессии или по смежной специальности.

В Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке процент трудоустройства выпускников составляет около 90%, 80% из которых работает непосредственно по своей специальности.

«Многие из наших выпускников работают в регионах. Это связано с тем, что они возвращаются после обучения домой. <…> Также бывает, что и московские студенты едут работать в региональные театр или филармонию, все индивидуально. Когда студенту предлагают должность в каком-то музыкальном театре, где он будет петь ведущие роли, конечно, любой выпускник об этом и мечтает», - рассказал проректор по концертно-административной работе Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Валентин Коженков.

Декан факультета Высшей школы телевидения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виталий Третьяков рассказал, что только 50% выпускников идут работать на телевидение по профессии.

Смотры для выпускников

Представители творческих вузов выступили также за организацию специальных смотров и проведение конкурсных мероприятий, на которых выпускники творческих вузов смогли бы продемонстрировать будущим работодателям свои возможности.

«Мы безусловно будем продолжать эту тему, сегодня начало дискуссии. Мы будем приглашать к дискуссии те театральные вузы, которые сегодня по объективным причинам не смогли участвовать, будем приглашать художественных руководителей и директоров театров и московских, и федеральных, которые находятся в Москве», - отметил зампред Мосгордумы Степан Орлов. ​

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