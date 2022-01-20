РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») в 2022 году пройдут практику 14 студентов МГТУ им. Баумана, поступивших с 2015 по 2021 год по целевому набору предприятия, сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, двое студентов, осваивающих специальности «Лазерная техника и лазерные технологии» и «Разработка программно-информационных систем», будут проходить преддипломную практику. В текущем году после защиты своих проектов они придут работать в институт.

Также в 2021 году 5 выпускников школ поступили в рамках квоты приема на целевое обучение на направление подготовки «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». Первая практика в ЦНИИТОЧМАШ у них начнется уже в конце мая.

На эксплуатационную практику ждут и пятикурсницу – будущего специалиста по информационной безопасности автоматизированных систем. Второкурсник («Радиоэлектронные системы и комплексы») пройдет ознакомительную практику, а студенты 4 курса, осваивающие дисциплины в рамках специальностей «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения» и «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», – конструкторско-технологическую. Третьекурсникам факультета «Специальное машиностроение» предстоит научно-исследовательская практическая работа в ЦНИИТОЧМАШ.

Между институтом и МГТУ им. Баумана в 2014 году заключен договор, в рамках которого в техническом университете проходят обучение по целевому набору будущие оружейники. ЦНИИТОЧМАШ – одно из базовых предприятий ОПК, на котором студенты проходят все виды производственной практики.