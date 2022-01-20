РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Более 150 детей из Люберец получили новогодние подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний» от депутатов Московской областной думы и их коллег в местном совете депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Елку желаний» установили накануне Нового года в помещении исполкома местного отделения партии «Единая Россия». Активисты партии снимали с елки открытки-послания, которые оставили дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и юные жители, воспитывающиеся в малоимущих или неблагополучных семьях.

В партийной елке участвовали более 70 детей слабозащищенных социальных категорий. Еще 47 юных жителей с ОВЗ получили сладкие подарки от депутата совета депутатов Люберец Дмитрия Крестинина. Его коллега Вячеслав Губин поздравил 5 многодетных семей их Малаховки, Краскова и Коренева.