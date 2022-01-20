РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. Экологический праздник «Покорми птиц зимой» прошел в детском саду №69 «Золотой ключик» городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

На протяжении недели педагоги с детьми в рамках занятий рассказывали о зимующих птицах и птицах региона, правилах подкормки, создавали экологические кормушки своими руками и готовили выступления по теме.

Завершилась такая подготовка праздником, который не смогли пропустить начальник контрольного управления Сергей Покатило и член регионального отделения Общероссийского народного фронта Лилия Белова, заместитель директора ДЮЦ «Турист» Оксана Цыбулина.

«Мытищи всегда отличаются своей оригинальной экологической повесткой. И такой детский праздник стал праздником для всех нас. Ведь ради наших детей мы все это и делаем. Особенно приятно, что сами ребята подготовлены, артистичны и увлечены, за что отдельное спасибо педагогам», – отметила Белова.

В формате уличных гуляний юные мытищинцы делились своими знаниями, играли в тематические игры, читали стихи и загадки, а главное развешивали вместе с гостями свои экокормушки. В завершение мероприятия всех ребят ждал сюрприз – они получили в подарок книги с экологическими сказками «Хранимиры».

Ежегодно с ноября по март в Мытищах проходит экологическая акция «Покорми птиц зимой», в которой за это время принимают участие тысячи человек.

«Мы не первый год проводим такие акции. В городском округе Мытищи с детсадовского возраста идет большая работа по экологическому воспитанию. Хочу сказать спасибо педагогам, которые творчески подходят к этому процессу», – добавил Покатило.

В школах и детских садах Мытищ акция «Покорми птиц зимой» проходит в различных форматах. Это праздники, посвященные пернатым, с чтением стихов, уличные чаепития с булочками-«жаворонками», выставки рисунков, где главные герои – зимующие птицы, ну а в завершение всегда неизменное создание и развешивание разнообразных кормушек. Ведь главное в акции – оказать посильную помощь птицам, зимующим в нашей местности, пережить морозы и недостаток пищи.

«Мытищи всегда отличаются своей оригинальной экологической повесткой. И такой детский праздник стал праздником для всех нас. Ведь ради наших детей мы все это и делаем. Особенно приятно, что сами ребята подготовлены, артистичны и увлечены, за что отдельное спасибо педагогам», – отметила Белова.