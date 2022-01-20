РИАМО - 20 янв. Специалисты горячей линии и сайта единого регионального оператора Москвы по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Экотехпром» обработали свыше 12 тыс. обращений с мая 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента ЖКХ столицы Вячеслав Торсунов.

Наибольшее число вопросов поступило от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В основном они касались заключения договоров на обращение с ТКО.

В интервью РИА Недвижимости Торсунов рассказал, что реформа в меньшей степени затронула жителей многоквартирных домов, так как плата за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за вывоз отходов по-прежнему включена в единый платежный документ. Подготовку к переходу на новую систему провели управляющие организации.

Горячая линия продолжает работать в 2022 году. К специалистам ГУП «Экотехпром» можно круглосуточно обратиться по телефону: +7(495)150-43-03.

Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов по телефону: +7(495)150-75-43.

Единый регоператор по обращению с отходами начал работать в Москве>>