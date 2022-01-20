РИАМО - 20 янв. Всего за минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 2 795 случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост заболеваемости был зафиксирован в Балашихе – 363 случая, Королеве – 240, Люберцах – 236, Красногорске – 226, городском округе Пушкинский – 160, Подольске – 158, Коломне – 112, Истре – 109, Жуковском – 107, Серпухове – 95, Богородском округе – 91, Наро-Фоминском округе – 90.

72 случая выявили в Одинцовском округе, 67 – в Реутове, 50 – в Мытищах, 49 – в Долгопрудном, по 43 – в Воскресенске и Фрязине, 39 – в Домодедове, 36 – в Солнечногорске, 34 – в Ступине, по 33 – в Ивантеевке и Сергиево-Посадском округе.

В Лобне было зафиксировано 24 случая заражения Covid-19, в Серебряных Прудах и Шатуре – по 22, в Дмитровском округе – 20, в Ленинском округе – 19, в Раменском округе – 18, в Щелкове – 17, в Рузском округе – 16, в Волоколамском округе и Электрогорске – по 15, в Орехово-Зуевском округе – 14, в Егорьевске – 12, в Кашире и Чехове – по 11, в Можайском округе – 10.

По 6 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Химках и Шаховской, по 5 – в Клину, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, по 4 – в Краснознаменске, Луховицах и Электростали, по 3 – в Дзержинском, Зарайске, Котельниках и Озерах, по 2 – во Власихе, Дубне и Черноголовке, 1 – в Павловском Посаде.

Не было зафиксировано новых случаев заболевания в Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Талдомском округе.

Всего в Подмосковье было выявлено 675 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 918 человек. Выздоровели и выписались 613 299 человек.

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