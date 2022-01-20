РИАМО - 20 янв. В Москве правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, обналичивании средств в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что клиенты теневых финансистов перечисляли деньги на счета подконтрольных им фирм по фиктивным основаниям. Затем деньги обналичивали и возвращали заказчикам с вычетом комиссии в 17,5%. Общий доход нелегальной группы составил более 48 млн рублей.

По факту незаконной деятельности возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны трое жителей Москвы.

По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах проведено 15 обысков. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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