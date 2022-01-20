РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивистку, подозреваемую в мошенничестве при покупке одежды, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуальной предпринимательницы о том, что неизвестная совершила покупку одежды в павильоне торгового комплекса на улице Cоветской и предъявила электронный чек, подтверждающий совершенную операцию по оплате товара. Однако денежные средства на банковский счет не поступили. Общая сумма материального ущерба составила более 21 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана неодкратно судимая 27-летняя уроженка Рязанской области. Злоумышленница показала сотруднице магазина скриншот поддельного электронного чека, а сам перевод денежных средств не совершила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.