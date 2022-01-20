РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В связи с экстремальными метеоусловиями дорожные и коммунальные службы Подольска работают в усиленном режиме для обеспечения безопасного проезда транспорта и прохода пешеходов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Пешеходные дорожки и общественные пространства расчищаются в ежедневном режиме в первоочередном порядке. Муниципальные дороги, проезды, парковочные места расчищаются «Подольским комбинатом благоустройства» по графику, включая и ночную смену.

Так, в микрорайоне Кузнечики 18 января очищена четная сторона ул. Генерала Стрельбицкого, 19 января работы проведены на бульваре 65-летия победы и Армейском проезде, 20 января - у домов 1, 3 по ул. Генерала Стрельбицкого, ул. Академика Доллежаля, 6, 12/1 и по бульвару 65-летия Победы.