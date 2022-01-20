РИАМО - 20 янв. Талдомская городская прокуратура проводит проверку после обращения местной жительницы о жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Подмосковье на одном из участков в СНТ появилась стая котов-каннибалов. Хозяин дома долгое время подбирал бездомных животных, но в конце концов бросил их и перестал кормить. В результате голодные животные начали поедать друг друга. Происходящее заметили соседи и обратились в правоохранительные органы.

«На территории частного домовладения в СНТ обнаружено более 20 кошек, часть из которых погибла. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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