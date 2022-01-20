РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Почти 3 тыс. человек окунулись в прорубь на Крещение в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В ночь с 18 на 19 января в городском округе отметили Крещение Господне.

Специально оборудованные места для купания посетили 6 416 человек, из которых окунулись в купель 2 896 человек. Самым популярным местом для купания стал храм Святой Елисаветы, расположенный в микрорайоне Опалиха, там в Крещенских купаниях приняли участие 1930 человек.

На всех точках купания было организовано дежурство спасателей, экстренных служб и волонтеров. Для безопасности жителей были задействованы 94 сотрудника и 32 единицы техники. Происшествий не зафиксировано.

Для жителей округа была организована полевая кухня – горячая каша и сладкий чай.