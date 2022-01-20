РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. УК очистила и залила каток в одном из дворов на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг управляющей компанией «МУЖРП-1» были произведены работы по очистке и заливке катка, расположенного во дворе дома 15. Пожарные рукава для подачи воды предоставлены пожарной частью №247.

В связи с недостаточно низкими температурами каток будет закрыт для катания до утра 21 января. Это необходимо для полного промерзания льда.