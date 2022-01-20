РИАМО - 20 янв. В рамках нацпроекта «Образование» на улице Чайковского в микрорайоне Депо в Лобне начинается строительство учебной пристройки к средней школе №4, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке уже приступили к планировке территории, установке ограждений, устройству подъездных путей и склада материалов.

По проекту новый учебный корпус сможет принять 400 учащихся. В нем будут учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, помещения для занятий творчеством и спортом.

Общая площадь здания составит 7 тыс. кв. м. Рядом с ним будут находиться спортивное ядро с футбольным полем и площадками для игр. Территорию благоустроят и озеленят.

Строительство школьного корпуса осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного и муниципального бюджетов. Закончить новый объект собираются до конца 2022 года.

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