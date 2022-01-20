РИАМО - 20 янв. Конгресс США презентовал новый пакет санкций, направленных против России. Его представил республиканец Джим Бэнкс, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщает издание The Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, министров, предпринимателей и лиц из медиабизнеса.

Ранее сообщалось, что из-за кризисной ситуации на Украине Америка может ввести санкции лично против президента РФ Владимира Путина. После информации об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в таком случае может произойти разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее на пресс-конференции, посвященной окончанию первого года на посту президенства, глава США Джо Байден заявил, что Россия «и в средней и в дальней перспективе» может получить серьезные проблемы из-за ситуации на Украине.