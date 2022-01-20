РИАМО - 20 янв. В Сергиево-Посадском городском округе продолжается строительство социально-реабилитационного центра для слепоглухих инвалидов. Строители приступили к бетонированию фундаментной плиты в основании учреждения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство центра идет согласно графику. Сейчас на объекте работают свыше 50 рабочих и 7 единиц спецтехники. Строители армируют и бетонируют фундамент и вертикальные конструкции технического этажа.

На площади 3,7 га будет расположен комплекс функциональных блоков: три жилых блока, блок учебно-производственных помещений и мастерских, спортивный блок с залом и бассейном, блок с актовым залом, медицинский и реабилитационный блок. В итоге площадь всех зданий центра превысит 17,5 тыс. кв. м.

Также на территории учреждения будет проведено комплексное благоустройство и озеленение. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год.