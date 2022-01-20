РИАМО - 20 янв. Психолог Анна Тур рассказала, что при стрессе и тревоге крайне важно сохранить иммунитет. Это можно сделать с помощью некоторых практик и техник, сообщает «МИР 24».

Во-первых, помогут дыхательные техники. Они будут полезны при тревожных состояниях и панических атаках. Поможет техника «4-7-8»: нужно сделать вдох на 4 счета – задержать дыхание на 7 счетов – выдох через рот на 8 счетов. При этом нужно дышать глубоко, медленно и сфокусированно. Эта техника поможет успокоиться и быстрее заснуть.

Во-вторых, бороться с негативными эмоциями помогает релаксация. Психолог советует использовать технику прогрессивной мышечной релаксации, чтобы справиться с этой проблемой. Для этого нужно сесть в кресло или лечь на кровать. Поочередно максимально напрягать и расслаблять каждую группу мышц: руки, плечи, икры, бедра, живот, грудь, шея, лицо. Затем несколько секунд спокойно и глубоко дышать, а потом повторить упражнение на напряжение и расслабление.

В-третьих, в борьбе с тревогой поможет спорт. Физическую активность нужно обязательно включать.

Кроме того, психолог советует высыпаться и больше общаться, чтобы не держать стресс внутри себя.