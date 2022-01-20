РИАМО - 20 янв. Специалисты ВТБ спрогнозировали замедление роста цен на жилую недвижимость в РФ. Это связано с установлением баланса между потенциалом роста и платежеспособным спросом, сообщил член Российской гильдии риелторов, гендиректор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков.

В России в 2022 году потенциал роста цен на жилую недвижимость составит примерно 30%. В то же время в стране нет платежеспособного спроса, который бы удовлетворил подобный потенциальный рост

«Поэтому, на мой взгляд, если ничего кардинального не произойдет, в этом году цены на недвижимость вырастут не больше, чем на уровень инфляции, и то не факт, что достигнут этой планки. Но если доход граждан увеличится и, например, упадут ставки по ипотеке, в этой ситуации может продолжится дальнейший рост», – заявил Барсуков в эфире радио Sputnik.

По оценкам специалистов ВТБ, средняя цена за квадратный метр жилой недвижимости в РФ вырастет до конца 2022 года на 6-10%, но темпы роста стоимости замедлятся в три-четыре раза.