РИАМО - 20 янв. В одном из частных домовладений в Талдомском городском округе Подмосковья появились коты-каннибалы, которые от отсутствия пищи поедают друг друга. Обглоданные трупы животных разбросаны по всему участку, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, история началась в 2015 году, когда 31-летний хозяин дома в СНТ около деревни Юркино принес бездомного кота. После мужчина начал брать к себе всех уличных котов, а его супруга лечила и кастрировала животных. Коты жили в бытовке и свободно гуляли по территории участка.

В 2018 году женщина развелась с мужем, но иногда приезжала помогать ему с животными. На тот момент их было не менее 60. Она также разместила на участке и в бытовке видеокамеры, к котором подключалась для контроля за кошками.

В какой-то момент доступ к камерам оказался заблокирован, а экс-муж стал присылать фото умерших котов. Он объяснял их смерть естественными причинами. Женщина же начала предполагать, что мужчина сошел с ума и начал убивать животных.

Ситуацию прояснили жители Москвы, приехавшие на шашлыки. На участке соседа они заметили обглоданные трупы кошек. Скорее всего, владелец просто их перестал кормить и они начали есть друг друга. По итогам в живых осталось только 20 истощенных кошек. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.