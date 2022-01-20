РИАМО - 20 янв. Возведение пристройки к городской поликлинике №1 в подмосковном Реутове будет завершено до конца года, она увеличит возможности лечебного учреждения на 250 пациентов в смену, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Строительные работы идут по графику, до конца года завершим их. В четырехэтажном здании общей площадью 2,9 тыс. кв. м разместим терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты врача-травматолога с перевязочной и гипсовой, врача ревматолога, отделение профилактики для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет», - отметил Каторов.



По его словам, новый корпус будет соединен переходом с действующим зданием поликлиники, прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Ввод в строй нового объекта позволит увеличить общую мощность поликлинического звена в Реутове до 2 тыс. пациентов в день.

Проектирование и строительство нового корпуса предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.