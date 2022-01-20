РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В четверг на Октябрьском проспекте в Люберцах выполнили демонтаж незаконного объекта придорожного сервиса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы продолжается работа по выявлению неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса. Сегодня по решению Арбитражного суда Московской области демонтировано очередное незаконно размещенное строение по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «ВИНИТИ», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что снесенный объект не соответствовал строительным и противопожарным нормам.

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