РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Жителям Люберец, планирующим сдать Единый государственный экзамен в 2022 году, необходимо подать заявление по 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля 2022 года. Выпускникам этого года заявление необходимо подать в своей школе. Выпускникам прошлых лет и обучающимся СПО необходимо обратиться в управление образованием по адресу: Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 209», – сказала начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

Она подчеркнула, что последний день приема заявлений – 1 февраля. После 1 февраля заявления принимаются только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.

По ее словам, досрочно ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля. Основной период проведения экзаменов – с 26 мая по 2 июля.