РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Специалисты соцзащиты Подольска с 24 января будут осуществлять очный прием граждан в офисе МФЦ на улице Кирова, 39, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Это необходимо для обеспечения эффективности предоставления госуслуг министерства социального развития Московской области и удобства жителей городского округа.

Время работы: с 8:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-17-01.