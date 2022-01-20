РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В рамках новогодней акции «С Новым годом, ветеран!» активисты партии «Единая Россия» в Люберцах поздравили порядка 60 участников Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации городского округа.

В акции участвовали депутаты Государственной думы, Московской областной думы и местного совета.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско организовал праздничную встречу для участников люберецкой общественной организации «Дети войны». В ее составе порядка 3 тыс. человек.

Активное участие в акции приняли и люберецкие депутаты во главе с руководителем партийной фракции Александром Шлапаком.