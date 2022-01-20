РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов познакомился с работой приюта для животных «Преданное сердце» в Балашихе, где волонтеры выхаживают порядка 60 брошенных кошек и собак. В ходе встречи он передал в приют корма, сообщает пресс-служба депутата.

Хозяйка приюта Ирина Зайцева рассказала, что занимается выхаживанием животных вместе с волонтерами-помощниками уже более 10 лет. Она отметила, что кошек и собак они подбирают на улице, кроме того, их подбрасывают к воротам приюта в коробке. Пик сезона осенью, когда владельцы дач и частных домов выбрасывают питомцев, а сами уезжают в теплые квартиры.

Зайцева поблагодарила волонтеров и всех добрых людей, которые помогают, приходят и выгуливают их подопечных, и добавила, что в вольерах сегодня содержится порядка 60 собак и кошек, все они привиты.

Парламентарий поблагодарил Зайцеву и волонтеров за помощь животным.

«Ирина – мама троих ребятишек и успевает еще заниматься приютом. Я осмотрел все помещения – большинство животных содержится в теплых вольерах. Они чистые и накормленные. Видно, что здесь по-настоящему их любят. Конечно, забот много с ними. Я сам живу в частном доме, у меня 3 собаки (одна тоже из приюта), 4 кошки, но я не понимаю людей, которые, наигравшись, выбрасывают щенка или котенка на улицу», – сказал Ефимов.

В ходе осмотра вольеров он обсудил с Ириной укрепление материально-технической базы приюта и его развитие.

«Сегодня приюты для животных содержатся на средства волонтеров, неравнодушных людей. Важно выработать единые прозрачные меры поддержки для таких некоммерческих организаций и бизнеса, который готов помогать. И, конечно, необходимо рассказывать о кошках и собаках, которые находятся в приюте, чтобы они скорее находили себе новых хозяев», – добавил Ефимов.

По завершении встречи Ефимов от себя и депутата совета депутатов округа Светланы Танановой передал приюту корма для кошек и собак.