РИАМО - 20 янв. Около 430 млн рублей выделят на реализацию программы «Доступная среда» в Подмосковье в 2022 году. Программа предусматривает создание комфортной и безбарьерной среды, а также повышение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

«В регионе на улучшение доступной среды социальных объектов, а также повышение удобства получения услуг, предусмотрено порядка 430 млн руб. Мы улучшим доступную среду в школах, детских садах, домах культуры, физкультурно-оздоровительных комплексах», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что программа «Доступная среда» реализуется в Подмосковье с 2011 года, тогда инвалидам было доступно 17% из 7 тыс. важных для жизни объектов. Благодаря развитию программы в регионе в ближайшее время этот показатель увеличится до 80%.

Каклюгина подчеркнула, что все жители Подмосковья должны жить в максимально комфортных условиях, для достижения этой цели в регионе постоянно совершенствуется общественная среда, повышается доступность общественного транспорта и создаются индивидуальные удобные маршруты.

Программа «Доступная среда» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, а также на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.