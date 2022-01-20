РИАМО - 20 янв. В столице прошло первое в 2022 году заседание совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве города, на котором обсудили реализацию «зеленого» направления ESG-повестки, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Столица не первый год следует целям устойчивого развития, определенным ООН, реализуя многочисленные проекты, направленные на достижение этих целей. Первым в этом году заседанием стратегического совета мы открываем цикл мероприятий, посвященных ESG-повестке в Москве», — сказала замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева, открывая заседание.

Она добавила, что в рамках эконаправления в Москве проводят работу по многим крупным проектам. В них входит развитие общественного транспорта, переход на наземный электрический транспорт, модернизация топливно-энергетического хозяйства, реализация инициатив по переработке, работа с твердыми коммунальными отходами.