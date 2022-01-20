РИАМО - 20 янв. В 2021 году оборот предприятий торговли и услуг в столице составил 14,7 трлн руб. Этот показатель вырос на 39,1% по сравнению с 2020 годом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об улучшении ситуации с торговлей и сферой услуг в Москве, несмотря на пандемию.

«В прошлом году большинство отраслей столичной экономики продолжило восстанавливаться после кризиса начала пандемии, при этом сектор торговли и услуг показывал наиболее быстрые темпы прироста. Еще в ноябре 2020 года оборот предприятий торговли и услуг в Москве превысил 1 трлн руб. и практически весь 2021 год, за исключением традиционно «низкого» января, был выше этого уровня. Лидером по выручке стал декабрь прошлого года, когда обороты сектора достигли рекордных 1,6 трлн руб., что выше показателя декабря 2020 года на 37%, а допандемийного декабря 2019 года – на 55%», — сказал Ефимов.