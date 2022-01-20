РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. Вокальная студия «Время» городского округа Котельники поздравила жителей с праздником на тематической встрече «Крещенские вечера», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники образцового коллектива под руководством Елены Комаровой исполнили песни и присказки. Также гостям праздника рассказали о традициях и обрядах, которые проводились на Руси в святочные вечера.

Крещенский вечер завершили чаепитием со сладостями.