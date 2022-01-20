РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В микрорайоне Лаговский Подольска продолжаются работы по расчистке дорог, тротуаров, детских игровых и спортивных площадок, дворовых территорий от снега силами ООО «Эко Надежда» и МУП «СЕЗ», сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

Жителям напомнили о том, что неправильно припаркованные автомобили зачастую не позволяют провести качественную уборку дворовых территорий.

Действия или бездействия, препятствующие проведению работ по уборке снега, наледи с кровель зданий и сооружений, с проезжей части дорог, грозят предупреждением или наложением административного штрафа.