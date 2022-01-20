РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 янв. В нынешнем году в подмосковном Королеве планируют отремонтировать около 67 тыс. кв. м дорог, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 2014 года в Королеве отремонтировано 208 дорог площадью свыше 1 млн кв. м, а всего в городе 1 млн 300 тыс. кв. м дорог.

Обновлены центральные дороги с наибольшей интенсивностью движения, такие как улица Пионерская, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Калинина, 50-летия ВЛКСМ, Лесная, Большая Комитетская, Маяковского, Калининградская, Октябрьская и многие другие.

В 2022 году в наукограде запланирован ремонт 10 дорог площадью около 67 тыс. кв. м. В план вошли дороги на улицах Чкаловская, Ленинский проезд в микрорайоне Первомайский, Циолковского, Карла Либкнехта, Маяковского в микрорайоне Юбилейный, Исаева, Строителей, Орджоникидзе, Мичурина, на проспекте Королева.

Уровень нормативного состояния дорожной сети в Королеве сегодня достигает 85%.