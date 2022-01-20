РИАМО - 20 янв. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова. Вместе с его подельниками он обвиняется в хищении свыше 4 млрд рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Соучастниками преступлений, в которых следствие обвиняет Абызова, стали 11 человек. Они обвиняются в создании преступного сообщества, совершении мошенничества в особо крупном размере, коммерческом подкупе и других преступлениях.

С 2012 по 2018 годы Абызов вместе с подельниками похитили деньги компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей. Помимо этого, следствие установило причастность обвиняемых к незаконной предпринимательской деятельности, которая позволила им извлечь доход на сумму более 32,5 млрд рублей.

Все обвиняемые находятся под стражей на основании ходатайства следствия. Для возмещения ущерба на имущество участников преступной группы и подконтрольные им компании наложен арест стоимостью более 37 млрд рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому обвинительное заключение было направлено для передачи в суд.