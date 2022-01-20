РИАМО - 20 янв. Госжилинспекция Подмосковья обновила рейтинг самых эффективных городских округов Московской области по результатам отработки заданий мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в части борьбы с сосульками. В январе лидерами оказались Власиха и Зарайск, сообщает пресс-служба подмосковной Госжилинспекции.

С начала 2022 года сотрудники управляющих компаний в Подмосковье выполнили 97 596 заданий мобильного приложения по осмотру и очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Контроль за этой работой велся с помощью «Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области».

«Это значит, что, осматривая дом, следует удалять наледь не только с кровель, но и со всех выступающих конструкций. Задача – не выполнить задание для галочки, а исключить все риски. Ответственность в случае падения сосулек ляжет на УК, и рецепт здесь только один: увидел сосульку – уничтожь», – подчеркнула руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Наиболее эффективно с устранением сосулек справились сотрудники управляющих компаний во Власихе и Зарайске. Там специалисты выполнили все поступившие в приложение задания. Второе место заняли Бронницы с результатом 99,27% обработки, третьим оказалось Фрязино с показателем 98,47%.

Высокого результата удалось также достичь следующим муниципалитетам Подмосковья: Кашира (96,20%), Волоколамский (95,93%), Краснознаменск (95,45%), Истра (94,64%), Протвино (93,38%), Подольск (91,46%), Павловский Посад (89,67%) и Восход (88,89%). Свыше 20 городских округов Подмосковья справились с заданиями, перешагнув рубежи в 70 и 80%.

Как отметила Федина, из-за предстоящих колебаний температур возможно появление новых сосулек. Поэтому проведение осмотров должно проводиться систематически, а устранение снега и наледи – немедленно.

«Это необходимо, чтобы уберечь дома от разрушений, которые несут снег и лед, попадая на конструкции здания, а жителей от угрозы жизни и здоровью, связанной с падением сосулек. Особое внимание сотрудникам УК следует уделять кровлям в местах активного передвижения людей, карнизам и другим выступающим элементам многоквартирных домов», – добавила Федина.

При этом участки проведения очистки от снега и льда должны быть ограждены.