РИАМО - 20 янв. Международная научная конференция «Хозяева и гости усадьбы Вяземы и Захарово» пройдет 22 и 23 января в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Конференция объединит в себе прежние традиционные конференции, которые ежегодно проходили в этом культурном учреждении.

Сейчас конференция является признанным местом общения ведущих пушкинистов, искусствоведов, культурологов, историков, архитекторов, краеведов, а также площадкой для взаимодействия представителей других направлений в гуманитарных науках.

За эти два дня специалисты выступят с докладами, которые будут посвящены различным вопросам пушкиноведения. Также участников ждет концерт и экскурсии по музею.

Начало в 10:30. Вход свободный.