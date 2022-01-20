РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. В городском округе Котельники от коронавирусной инфекции ревакцинировались более 2,3 тыc. человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно данным областного оперштаба по ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки в Котельниках выявили 15 новых случаев заболевания Covid-19. В настоящий момент инфекция обнаружена у 3 936 человек.

«В Котельниках продолжают свою работу стационарные пункты вакцинации, расположенные в поликлинике микрорайона Силикат и на 2-м Покровском проезде. Мобильный пункт по-прежнему открыт в торговом центре «МЕГА Белая Дача», - сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Он рекомендовал ревакцинироваться всем тем, кто уже делал вакцину от ковид или переболел им более полугода назад.

«Особенно важно это сделать нашему старшему поколению и людям, находящимся в зоне риска. На данный момент в Котельниках ревакцинацию прошли более 2300 человек. Крепкого здоровья! Защитите себя и своих близких от страшного вируса!», - отметил Жигалкин.

Информацию об адресах и работе пунктов вакцинации в горокруге можно получить на сайте kotelpolik.ru.

По вопросам коронавируса в Московской области работает единая горячая линия 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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