РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 янв. В городском округе Дзержинский вакцинацию от коронавируса прошли 27 158 жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В горокруге за прошедшие сутки выявили 3 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 4 666 случаев инфекции.

Сделать прививку от инфекции можно в Дзержинской городской больнице по предварительной записи. Вакцинацию во взрослой поликлинике проводят ежедневно с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 14:00 – в субботу. Круглосуточный пункт вакцинации расположен в приемном отделении.

По вопросам коронавируса в Московской области работает единая горячая линия 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.