РИАМО - 20 янв. Центральный Банк РФ предлагает запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка, сообщает Федеральное агентство новостей.
В регуляторе увидели серьезные риски как для граждан, так и для компаний.
Ведомство предлагает запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории РФ, а также запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.
Майнинг криптовалют в России должен попасть под запрет. Также предлагается блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги.
Кроме того, ЦБ также предлагает ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей.
В 2021 году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов, а многие альтернативные коины значительно подорожали.
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