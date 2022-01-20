РИАМО - 20 янв. Центральный Банк РФ предлагает запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка, сообщает Федеральное агентство новостей.

В регуляторе увидели серьезные риски как для граждан, так и для компаний.

Ведомство предлагает запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории РФ, а также запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.

Майнинг криптовалют в России должен попасть под запрет. Также предлагается блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги.

Кроме того, ЦБ также предлагает ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей.

В 2021 году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов, а многие альтернативные коины значительно подорожали.

Криптовалюта и недвижимость: во что вкладываться в 2022 году, чтобы переиграть инфляцию>>