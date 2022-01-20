РИАМО - 20 янв. Завершит строительство школы в поселении Озерецкое Дмитровского городского округа компания «Мосэнергосетьстрой», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебное учреждение рассчитано на 550 школьников. В четырехэтажном здании разместится 22 класса.

«Объект начинал строить инвестор, но работы не были завершены. После включения в госпрограмму плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год», - рассказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Помимо учебных классов, здесь предусмотрено размещение общешкольных помещений, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов.

Территория вокруг школы благоустроят, там обустроят спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Новый объект образования в ЖК «Мечта» позволит полностью разгрузить Останкинскую школу.

Строительство объекта было заморожено осенью 2015 года. Недострой передали в муниципальную собственность в декабре 2018 года и в 2019 году включили в госпрограмму.