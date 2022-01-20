РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 янв. Капитальный ремонт проведут более чем в 100 домах подмосковного Королева в 2022 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах действует в Московской области с 2013 года. В Королеве в программу вошли 1095 из 1271 дома, на сегодняшний день отремонтировано уже около 190 домов.

В 2022 году в Королеве запланировано провести капитальный ремонт в более чем 100 многоквартирных домах. В 23 домах будут заменены 79 лифтов, в 27 домах проведут фасадные работы, в 25 – ремонт кровли, в 84 – ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе в 57 – ремонт систем газоснабжения, в 2 – подвалов, в 7 – фундаментов и отмостки.

Ознакомиться с программой ремонта многоквартирных домов Московской области, а также с другой важной информацией по вопросам капремонта общего имущества МКД жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья: https://fkr-mosreg.ru/map/.