РИАМО - 20 янв. По итогам 2021 года Московская область вошла в топ-3 регионов в Центральном федеральном округе по числу работников в сфере сельского хозяйства. В отрасли в регионе заняты более 27 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Глава Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский принял участие в парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам «О законодательном обеспечении развития сельскохозяйственной науки и подготовке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации». Министр выступил с докладом по теме «Кадровое обеспечение АПК. Проблемы и пути решения».

Воскресенский рассказал, что по числу работников в сфере сельского хозяйства Подмосковье находится на 10 месте в России и на 3 месте в ЦФО. У аграриев в регионе стабильная зарплата, высокий уровень обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой. Однако развивающемуся агропромышленному комплексу Подмосковья нужны новые кадры.

В этом направлении создается инфоресурс «Вакансии в сфере АПК». Данная IT-платформа должна объединить по информационному взаимодействию все основные предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья, которым нужны новые кадры, и центральные аграрные вузы и колледжи. В число таких учебных заведений входят Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина, Российский государственный университет – МСХА им. Тимирязева. Из этих вузов каждый год выпускается не меньше 2 тыс. соискателей.

«Целью данного проекта является создание новых эффективных механизмов оперативного взаимодействия работодателей и образовательных учреждений для подготовки квалифицированных и востребованных кадров в соответствии с текущими потребностями рынка, а также помощь молодым соискателям в поиске работы по специальности в сфере АПК», — отметил Воскресенский.