РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. В Красногорске за сутки выявили 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в округе зарегистрировали 33 353 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За сутки в Подмосковь выявили 2 795 случаев коронавирусной инфекции.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 675 154 случая заболевания коронавирусом. Скончались 12 918 человек. Выздоровели и выписались 613 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.