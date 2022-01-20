РИАМО - 20 янв. Имам-хатыб Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов назвал провокацией фотосессию модели в нижнем белье и чулках на фоне религиозного учреждения.

По его словам, верующие пересылают друг другу появившееся в Сети видео и не скрывают своего возмущения от поведения девушки.

«Все мы понимаем, что это очередная провокация. Задеты чувства верующих. Правоохранительные органы должны сами оценить поступок женщины, чтобы понять, с чем связано такое желание себя проявить», — сказал Аляутдинов телеканалу «360».

Он добавил, что не исключает возможности написания заявления в полицию по факту инцидента.

Ранее в соцсетях появилось видеозапись, на которой девушка, одетая в балаклаву, нижнее белье и чулки, фотографируется на фоне Московской соборной мечети. На видео была и вторая девушка, которая выступала в качестве фотографа.