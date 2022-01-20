РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Школы и детские сады подмосковного Подольска работают в штатном режиме, перевод на дистанционное обучение не планируется, сообщили «РИАМО в Подольске» в администрации округа.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о закрытии ряда классов в школах из-за гриппа. В частности, горожане сетовали на гимназию №4, где, по их словам, некоторых детей уже перевели на дистанционное обучение.

«Школы и детские сады в Подольске работают в штатном режиме. Никаких закрытий не планируется. Более того, в планах нет и перевода на дистанционное обучение», - подчеркнули в администрации.

Как сообщили в гимназии №4, действительно, несколько классов временно закрыли, но по ОРВИ. В этой мере нет ничего особенного.