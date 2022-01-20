РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. В Татьянин день и День российского студенчества Красногорский филиал Музея Победы сделает бесплатным посещение экспозиции для всех Татьян и студентов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Чтобы воспользоваться акцией, в кассе Татьянам нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а учащимся высших и средних специальных учебных заведений – студенческий билет.

«В этом году мы решили сделать подарок как для обладательниц прекрасного имени Татьяна, так и для всех студентов. Пусть эта возможность станет еще одним поводом к изучению истории», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Помимо основной экспозиции филиала, гости смогут увидеть выставку старинных детских и елочных игрушек «Новый год моей страны». Также будут работать 2 временные экспозиции: исторические диорамы Александра Жарова «Дороги войны» и выставка рисунков учащихся Красногорской детской художественной школы «Посвящение мужеству».

Акция продлится 25 января в течение всего дня с 10:00 до 18:00.