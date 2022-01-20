РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 янв. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 17 случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 832 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За сутки в Московской области выявили 2 795 случаев коронавирусной инфекции.

В регионе за все время пандемии подтверждено 675 154 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 12 918 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 613 299 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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