РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. В ходе благоустройства сквера на улице Звездной в микрорайоне Новый Свет Балашихи появятся современное освещение, малые архитектурные формы, специальная велодорожка и детская игровая площадка, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство сквера на улице Звездной проведут в нынешнем году в рамках программы региона «Формирование современной комфортной городской среды».

Основная концепция благоустройства – сохранение лесного массива и «дикой» природы на территории сквера, создание иллюзии леса в оживленном городе с тихими прогулочными тропами.

В обновленном сквере появятся новое современное освещение и малые архитектурные формы. Для детей разместят большую детскую игровую площадку. Также на территории зоны отдыха оборудуют беседки, качели и лавочки.

Для любителей спортивных активностей и летнего транспорта в сквере появится специальная велодорожка, которая не будет пересекаться с пешеходной.