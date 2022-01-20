РИАМО - 20 янв. Зимой в рацион человека должны входить продукты, которые содержат необходимые для функциональной активности пищевые вещества. Благодаря этому нормальной работе организма и иммунитета ничего не будет препятствовать, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В холодное время года организм испытывает дефицит солнечного света, а из-за перепадов температуры иммунной системе сложнее защищать здоровье человека. Вместе с несбалансированным рационом это может привести к заболеваниям.

Чтобы восполнить потерю большей части энергии, зимой организм запрашивает потребление более калорийной пищи. В первую очередь это касается источников «полезных» жиров и углеводов. Например, жирная рыба, растительные масла, зерновые продукты, капуста, морковь, лук, свежая зелень, фрукты и орехи – все это пойдет на пользу организму.

Согреться поможет добавление имбиря, корицы и гвоздики в пищу и напитки. Например, можно выпить имбирного чая с корицей, мятой и лимоном.

Поддержать иммунную защиту поможет употребление нежирного мяса, курицы, индейки, молочных продуктов и бобовых. Эти продукты несут в себе незаменимые аминокислоты.

Нельзя забывать и о различных заблуждениях, связанных с контролем питания в зимнее время. Например, широко распространено мнение, что зимой следует отказаться от соблюдения диеты для похудения. Для этого нет оснований при сохранении обычного образа жизни и отсутствии противопоказаний, например, лихорадки, ОРЗ или обострений хронических заболеваний.

Важно дополнять диету физической нагрузкой на свежем воздухе, которая поможет потратить ненужные калории и поддержать хорошее настроение. Эти факторы являются залогом эффективного похудения и поддержки стабильного веса и здоровья.