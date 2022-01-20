РИАМО - 20 янв. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и массовое распространение штамма «омикрон» в Москве, в городских больницах свободны 50% коек для Covid-пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовимся к разным сценариям. Ранее мы значительно усилили работу городских поликлиник – в первую очередь расширили штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ. На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей – из развернутого фонда размером почти 14 тыс. коек заняты всего 50%», – сказала Ракова.

Она отметила, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в столице выросло более чем в 2 раза, за последние 2 недели – в 2,7 раза. Несмотря на значительный рост заболеваемости число госпитализаций пациентов за неделю выросло на 10,5%.

При этом, по словам Раковой, доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние 4 дня остается стабильной и не превышает 10%.

Заммэра подчеркнула, что в столице активно проходит массовое тестирование населения на коронавирус. Ежедневно в Москве проводится около 12 тыс. экспресс-тестов, в то время как мощности города позволяют проводить до 17-20 тыс. экспресс-тестов в сутки.

Также в Москве работают 17 городских лабораторных центров и 7 частных лабораторий по диагностике Covid-19 методом ПЦР, они ежедневно обрабатывают 50-52 тыс. проб. При необходимости их мощность может быть увеличена до 60 тыс. в сутки.

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