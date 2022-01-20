РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Жителей городского округа Люберцы старше 55 лет приглашают к участию в региональном марафоне-конкурсе «Долголетие в творчестве», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проводится онлайн и направлен на повышение активности и развитие творческого потенциала старшего поколения.

Участникам необходимо будет пройти несколько творческих заданий: придумать и создать изделие из предложенных материалов, дать полезный совет или рассказать веселую историю из жизни.

Победителям и лауреатам конкурса вручат дипломы и подарки. Подать заявку можно на сайте звездопадсвершений.рф до 31 марта.