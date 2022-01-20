РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. За прошедшие сутки в городском округе Люберцы зафиксировали 236 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в округе зафиксировано 33 827 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Глава городского округа Владимир Ружицкий напомнил о важности вакцинации от коронавируса.

«В Московском регионе растет количество заболевших Covid-19. Почти 2 года система здравоохранения борется с опасным вирусом. К сожалению, пока еще рано говорить о полной победе над ним. Единственный способ остановить пандемию – это вакцинация. В городском округе Люберцы созданы все условия для того, чтобы быстро и в удобное для вас время сделать прививку от коронавируса», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что прививку можно сделать в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы или в одном из стационарных прививочных пунктов.

Адреса и график работы пунктов опубликованы на сайтах администрации округа и ЛОБ.

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