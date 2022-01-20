РИАМО - 20 янв. Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о выплате денежных компенсаций 2312 обманутым дольщикам из 6 регионов России, сообщил председатель наблюдательного совета, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Ранее дольщики приобрели квартиры в 18 проблемных объектах, расположенных в шести регионах страны, но их дома так и не были сданы», — рассказал Хуснуллин.

Гендиректор фонда Константин Тимофеев уточнил, что дольщики пострадали от действий 8 застройщиков.

«После выплат компенсаций права пострадавших участников долевого строительства будут восстановлены», — заявил Тимофеев.

На денежные выплаты будет выделено 7 млрд 921 млн рублей. Данные о старте выдачи компенсаций разместят на сайте фонда (фонд214.рф).

Выплаты получат дольщики дома на Красногвардейском бульваре в подмосковном Подольске застройщика МО Фонд «Статус», четырех домов застройщика ООО «Элемент-Бетон» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, деревня Лупполово, участок 23, а также дома застройщика ООО «Ника» во Владикавказе по адресу: ул. Московская, пр. Доватора, Х. Мамсурова, ул. Барбашова, мкрн 18, стр. 13.

Кроме того, в перечень вошли 5 домов в Новосибирской области — три дома застройщика ООО ИСК «Базис-Строй» по адресу: с. Верх-Тула, мкрн «Радужный», д. 17/4, 17/5, 17/6; один дом застройщика ООО «Стройинвестпроект» в Бердске по адресу: ул. Карла Маркса, 57, д. 4, и одного дома застройщика ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» на улице Геодезическая в городе Обь.

Также компенсации выплатят дольщикам двух домов ЖК «Победа» застройщиков ООО «СК ЖБК-3», ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «Ксиан», возводимых в Саратове по адресу: ООО «СК ЖБК-3», ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «Ксиан». В Едином реестре проблемных объектов они проходят как шесть, поскольку на каждый из них разрешение выдавалось троим застройщикам. И дома №37А на улице Прибойная в Красноярске (застройщик ООО «СК Зодчий»).